Grupo Nutresa no tiene partido, ni candidato y no se exigió nada con EPM: Carlos Ignacio Gallego

En una carta a los empleados del Grupo Nutresa, el presidente Carlos Ignacio Gallego, dio explicaciones y claridades sobre las reuniones con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.

En la misiva de cinco páginas luego de un recuento de su vida personal y laboral en la compañía, señaló en la carta que admira a las Empresas Públicas de Medellín, por ser un patrimonio de la ciudad, de Antioquia y del país.

Pero que nunca han sido accionistas de la empresa, ninguna de las personas de la Junta Directiva que renunció en pleno estaba allí en representación de Grupo Nutresa, ningún empleado de EPM llegó allí por Nutresa.

Dijo que actualmente no perciben rentas de esta empresa, ni condiciones que le otorgue privilegio alguno, y son clientes industriales de EPM a quienes les compran servicios de acueducto, alcantarillado, energía y gas.

Aseguró que: “Grupo Nutresa no tiene partido ni candidato propio como algunos erróneamente señalan. Actuamos de forma proactiva en los espacios de participación con el objetivo de contribuir al desarrollo”.

Confirma que participó en las dos reuniones, como lo señaló Jorge Mario Velásquez y dice que es muy cuidadoso en asuntos de agenda por lo que tiene buena memoria de los hechos, las fechas, los lugares y los asistentes de las reuniones a las que asistió.

La primera, el jueves 7 de noviembre de 2019 entre las 7:30 y 9:30 de la mañana, propiciada por un empresario bien intencionado que facilitó el encuentro. En casa de este empresario, conversamos el Alcalde electo Quintero, su esposa, el empresario mencionado, un líder político; David Bojanini, Jorge Mario Velásquez y yo. En esta reunión, el alcalde abrió la conversación ofreciendo disculpas por la forma en que se había referido al GEA en su campaña, y diciendo que, en el calor de la campaña, y buscando votos, se dicen cosas y que él reconocía que se le había 'ido la mano' y por eso ofrecía disculpas señala la carta.

Señaló que Jorge Mario Velásquez, David Bojanini y él, aceptaron las disculpas y le manifestaron que estas organizaciones han estado siempre comprometidas con la ciudad, y que, si él lo consideraba, esto podría seguir dándose.

Reveló Carlos Ignacio Gallego que en esa primera reunión incluso el alcalde fue amable y dijo que sí lo veía posible: “por qué no me iba a trabajar con él como secretario de Educación, lo cual agradecí y respondí que valoraba mucho Medellín – Colombia, tenía retos en Nutresa” y no aceptó la propuesta.

Al termino de la primera reunión les solicitó que le sugiriera candidatos para EPM en una próxima reunión que se efectuó el 12 de diciembre de 2019, en la casa del señor alcalde, de 5:00 a 6:30 de la tarde, donde se corroboró que se propuso que siguiera Jorge Londoño que había estado al frente gestionando bien la emergencia de Hidroituango, si él veía posible darle continuidad por un tiempo y hacer el cambio más adelante.

“El Alcalde nos respondió que sinceramente él no veía esto viable políticamente, que él había hecho su campaña atacando a Jorge Londoño y esto no se lo entenderían y no se lo aceptarían”, dice la carta.

Además se le sugirió un segundo nombre y era el de Luis Fernando Rico, quien se había retirado recientemente de Isagen, y era un hombre con experiencia en el sector, respetado y conocido, y con todas las capacidades para ocupar la posición.

“El alcalde nos respondió que a él le gustaba mucho ese candidato, pero lamentablemente ya le había ofrecido la gerencia y le había respondido que no”, aseguró.

Además destacó que cerrado este tema, pasaron al jardín y allí el Alcalde les compartió algunas de sus ideas de combinar las tecnologías de información con los servicios públicos tradicionales, agradecieron la reunión y se retiraron.

“En resumen: una reunión con sugerencias solicitadas, con la mejor intención por EPM y la ciudad, donde no se exigió nada a cambio, no se pidió la gerencia y, mucho menos, la empresa”, puntualizó.

Además por último aseguró Carlos Ignacio Gallego que la desinformación y las mentiras afectan la confianza, y sin confianza no es posible establecer relaciones y cooperar.

Lea el documento completo aquí: