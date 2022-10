Ha pagado 8 años de cárcel aunque las supuestas víctimas dicen que es inocente

Javier de Jesús Cadavid es un antioqueño de 59 años, comerciante en Puerto Venus, un corregimiento del municipio de Nariño en el oriente del departamento. Allí tiene un supermercado en el que, hace más de 10 años, realizaba giros bancarios porque en el caserío no hay bancos, sin imaginarse que muchos de esos dineros terminaban en manos de los frentes 47 y 9 de las Farc.



Cadavid fue acusado y condenado por extorsión y enriquecimiento ilícitos, relató su esposa, Mariela Tora.



Javier de Jesús está recluido en la cárcel La Paz de Itagüí, y alias ‘Rojas’, guerrillero acogido a la Ley de Justicia y Paz, insiste en que Cadavid es víctima de las Farc. Sin embargo, para la justicia no lo ha demostrado.



Este hombre, desde la cárcel insiste en su inocencia, por lo que nunca se declaró culpable para obtener una rebaja de pena. Asegura que es el primer condenado sin tener un quién lo acuse y que cada semana que pasa recluido es como un año que pierde de su vida con su familia.



A Javier de Jesús Cadavid le faltan 15 años más de condena tras las rejas si no logra demostrar que es inocente. En su largo camino judicial solo le queda la revisión del caso por parte de la Corte Suprema de Justicia. Él y su esposa, claman para que se haga justicia.