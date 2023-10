Hay riesgo de desabastecimiento de gas en Urabá por daño en vía que comunica a Antioquia y Córdoba

La pérdida de la banca que desde hace una semana se registró en el puente sobre la quebrada El Cedro, entre San Juan de Urabá y Necoclí, ha generado dificultades en la movilidad de esa zona de Antioquia y la prestación de diferentes servicios esenciales para la población.

Este el caso del gas natural domiciliario, que según reportó Empresas Públicas de Medellín (EPM) ya tuvo desabastecimiento en el municipio de Chigorodó afectando a un total de 12.641 usuarios y en Turbo a otros 20.727.

Si bien en las últimas horas el servicio fue restablecido en la primera localidad, la emergencia vial ha obligado a que los camiones que transportan el energético desde el pozo en el municipio de Sahagún, Córdoba, deban tomar vías alternas como Caucasia – Medellín – Urabá que exige una distancia a recorrer superior a los 800 kilómetros, contando los trayectos de ida y regreso.

Según EPM, la persistencia de esta dificultad podría causar incluso interrupciones temporales del mismo servicio en Carepa y Necoclí, mientras los vehículos llegan a las estaciones descompresoras.

Desde la misma entidad aseguraron que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Devimar, como concesionaria de la vía al occidente, mantienen habilitados para el paso de los vehículos de gas por el Túnel de Occidente durante este fin de semana los horarios de 2:00 a.m., 5:00 a.m., 8:00 a.m. y 10:00 p.m., pero se evalúa la posibilidad de adicionar de manera temporal otros horarios, sin impactar la operación normal del túnel.

Tras el retorno del gas a los hogares de Chigorodó se espera que en las próximas horas se surta el mismo proceso en Turbo.

