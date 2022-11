Hubo nueva filtración en Hidroituango: MinMinas

El ministro de Minas, Germán Arce, señaló que EPM reportó de una nueva filtración en la galería de transporte, pero que no tuvo mayores consecuencias.

“Se pararon todas las actividades dentro de la presa. El drenaje a través de las galerías es bajo, pero EPM maneja la hipótesis de que se sigue presentando expulsión de agua desde la casa de máquinas”, dijo el ministro.

Arce viajó Ituango junto con el director de Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez, para evaluar la situación in situ, mientras el PMU continúa en la sala de crisis desde Bogotá.

De otro lado, el ministró también habló de un herido que se presentó este miércoles tras un incidente y que según el Dagrd, se encuentra estable.

“Al parecer, le cayó una máquina encima a un ingeniero y eso le causó heridas considerables. Pero estamos esperando el reporte médico”, añadió.

Finalmente, Arce señaló que hay que continuar la evacuación preventiva porque el riesgo sigue siendo alto. Hasta el momento se han evacuado 5.000 personas pero hay que continuar con el plan de contingencia.

“Como la gente no ve que el río crece no se preocupa, pero la represa no la hemos podido controlar”, afirmó.