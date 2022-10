ICBF y Unicef no aprobaron lugares para albergar menores de Farc en Antioquia

En la zona de concentración de las Farc en Remedios hay cinco menores que no han sido entregados porque no están aprobadas las viviendas donde serán albergados.



Según la alcaldesa de ese municipio, Lucía Carvajal, los lugares no cumplieron las exigencias del ICBF y la Unicef, por eso se buscarán predios privados, lo que podría tardar más tiempo y retrasar los protocolos de entrega de menores ya incumplidos.



Según la Gobernación de Antioquia, en el departamento 26 niños y cuatro recién nacidos se encuentran a la espera de la activación de los protocolos de entrega.