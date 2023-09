Incendio al occidente de Medellín dejó una persona muerta y dos viviendas afectadas

En las primeras horas de este 10 de septiembre el Cuerpo de Bomberos de Medellín confirmó la atención de un incendio estructural en el barrio Olaya Herrera, al occidente de la ciudad.

Según el reporte oficial los hechos se presentaron puntualmente en la calle 57 con 105 hasta donde llegaron cuatro tripulaciones y 17 unidades bomberiles que se desplazaron desde las estaciones Caribe, Floresta y Libertadores en tres máquinas y un carro tanque.

El capitán Juan Guillermo Usma, subcomandante de Bomberos Medellín, aseguró que la conflagración afectó dos viviendas de madera dejando el saldo de una persona muerta y otra más lesionada que ya fue remitida a un centro asistencial para recibir atención médica.

"Tras recibir el llemado, al llegar al sitio corroboran la información, montan el sistema comando de incidente y desafortunadamente fue hallado un cuerpo sin vida y un lesionado que fue trasladado a un centro asistencial", manifestó Usma.

De acuerdo con los organismos de emergencia, en el sitio se hizo un llamado a EPM para que realizara inspecciones a redes de energía y acueducto, para evitar nuevos accidentes e iniciar así las respectivas investigaciones.

En lo corrido del año ya se han atendido en la capital antioqueña un total de 417 incendios estructurales, un promedio mensual cercano a los 52 eventos, algo que preocupa a las autoridades por lo que nuevamente recordaron a la ciudadanía tener en cuenta algunas recomendaciones.

No dejar veladoras encendidas en viviendas, evitar la sobrecarga en toma corrientes, no dejar por largos periodos de carga dispositivos electrónicos y no descuidar las cocinas ni cilindros de gas mientras se preparan alimentos, son algunas de las principales observaciones.

