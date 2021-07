Ituango empieza a sufrir desabastecimiento en medio de la crisis de desplazados y lluvias

El alcalde de Ituango, Edwin Mira, habló sobre la emergencia humanitaria que se vive en la población antioqueña debido a la llegada de más de 4.000 desplazados tras amenazas de grupos ilegales.

“Hay 4.041 personas desplazadas equivalentes a 1.675 familias de 30 veredas de zonas rurales del municipio. Existe el rumor que pueden llegar más. En horas de la noche llegaron otras”, indicó el mandatario.

Adicional a las amenazas de grupos ilegales, los habitantes del municipio antioqueño sufren por el bloqueo de la vía a Medellín.

“Está lloviendo desde el miércoles, día del desplazamiento. Desafortunadamente la vía de acceso a la ciudad de Medellín se bloqueó, tiene muchos derrumbes, se perdió la calzada y es la hora que no hemos podido tener contacto con vehículos que vienen con ayuda humanitaria de la Alcaldía de Medellín”, explicó.

Según Mira, son inciertas las razones por las que se haya obligado a los campesinos a desplazarse.

“No es por seguridad, porque en todas las veredas y corregimientos tenemos Ejército. A través de teléfono, llaman a los presidentes de Juntas de Acción Comunal, los amenazas y obligan a todo el campesinado que salga al pueblo”, contó.

Debido a la llegada de miles de personas, la comida escasea y es incierto cuándo arribarán a la población las ayudas humanitarias.

“No tenemos panela, no tenemos arroz, no tenemos papa. El clima tampoco nos ayuda. Ya la Gobernación dispuso de unos kits de alimentos para poder atender a esta población, pero desafortunadamente solo han podido llegar dos helicópteros, el cielo está muy nublado, no hay posibilidad de aterrizar más aeronaves”, declaró Mira.

