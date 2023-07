Jóvenes en Medellín prefieren ser youtubers o influenciadores sobre las carreras profesionales

Medellín y Antioquia es una de las grandes regiones del país donde más deserción hay de jóvenes universitarios. Allí algunos rectores alzan la voz sobre la urgencia de tomar medidas que disminuyan la brecha.

Steven a sus 26 años de edad es técnico en una carpintería de aluminio y desde hace varios años decidió no realizar una carrera profesional.

“No estudié literal no quise porque pues sí mi mamá me dio la oportunidad, pero no lo quise hacer. En mi caso la verdad no lo considero necesario, digamos no tengo un mal sueldo entonces no es algo que considere que si lo hubiese hecho hubiese sido mejor no, estoy bien”, explicó Steven Alexander Moncada, no quiso estudiar una carrera profesional.

Cómo él son miles de jóvenes que hoy ven poco atractivo tener un título profesional pese a los retos actuales del mundo, en Antioquia solo el 38 % de los jóvenes bachilleres ingresa a una universidad y en Medellín lo hace el 45 %.

Según los académicos son varias las razones, por ejemplo, muchos de estos jóvenes desconocen las ofertas en becas y beneficios, otros consideran que la remuneración es poca para el costo de las carreras y algunos se rajan ante las exigencias de las profesiones.

“Tenemos unos jóvenes que nos están llegando en muy malas condiciones, muy mal preparados a la universidad y cuando llegan a ese mundo universitario, pues sencillamente no aguantan y desertan”, alertó en Blu Radio Giovanny Orozco, rector dela Universidad Santo Tomás.

Sin embargo, la principal razón es que la mayoría de estos jóvenes le apuestan a lo digital, como ser youtubers o influenciadores, lo que preocupa a la academia.

“Realmente no están viendo la necesidad del país, no están viendo que el país de todos modos necesita veterinarios, necesita agrónomos, necesita ingenieros, economistas, necesita médicos, qué va a pasar el día que nos enfermemos y lleguemos al hospital y no hayan médicos pero sí miles de youtube, obviamente eso no nos va servir y el país va entrar muy mal en eso”, agregó.

La brecha social y económica, también termina siendo una radiografía, porque explicó que para los muchachos por ejemplo de estrato 1 la deserción es casi del 40 %, para un muchacho del estrato 6 la deserción es apenas del 0.05 %, mientras que una mamá que tiene un nivel de estudios universitario con algún posgrado el nivel de deserción en estos muchachos es apenas del 3%, en una madre que solamente tiene primaria es casi del 45% el nivel de deserción.

En la actualidad las carreras afines a economía, ingeniería, administración, derecho, contabilidad y arquitectura son las que más matrículas registran, mientras las áreas cercanas a agronomía, veterinaria y afines al campo son las de menor participación.

