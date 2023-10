Julián Bedoya y Luis Pérez oficializaron su alianza para contienda por la Gobernación de Antioquia

Aunque hace días se decía que podía suceder, solo fue hasta este lunes que Julián Bedoya y Luis Pérez hicieron oficial su unión en una sola campaña a la Gobernación de Antioquia.

Fue el mismo Julián Bedoya quien habló primero y manifestó que desiste de su candidatura a la Gobernación para unirse a la de Luis Pérez: "Mi familia, la familia de la renovación, piensa en grande y unidos, a través de la reconciliación y la unidad, vamos todos por esta meta un millón de votos para que Luis Pérez sea el próximo gobernador", dijo Bedoya.

Por su parte, Luis Pérez aprovechó el momento para enviar un mensaje de unidad en una lucha por evitar la polarización, argumentando que su candidatura no es ni uribista ni petrista.

"Nos han querido hacer creer que en Antioquia no cabe sino o la extrema derecha o la extrema izquierda, pareciera que aquí los que no pertenecemos ni al petrismo ni al uribismo no tuviéramos cabida en este país., cuando somos mayoritarios, a la gente no le gustan los extremos", puntualizó Pérez.

Publicidad

Durante el anuncio de su unión, Bedoya y Pérez anunciaron además que, de ganar las elecciones del próximo domingo, más del 50 % del gabinete de Luis Pérez serán mujeres.

Vale aclarar que aunque Bedoya haya renunciado a ser candidato y se haya unido a Luis Pérez, su rostro aparecerá en el tarjetón y votar por él anularía ese voto.

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: