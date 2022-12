"Kalorama", editorial de Ana Cristina Restrepo

Este es el Editorial de Ana Cristina:



Escuchen este bellísimo texto publicado por la cadena BBC Mundo:

Publicidad

“¿Qué hará Barack Obama ahora que dejó la presidencia de Estados Unidos? Dedicarse a escribir libros y dar conferencias, ser dueño de un equipo de la NBA, convertirse en un activista ambiental o aceptar la oferta de trabajo que le hizo Spotify.

El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tiene varias opciones para ocuparse o entretenerse ahora que ya entregó las llaves de la Casa Blanca a Donald Trump”.

Por ahora, para que Natasha, la hija menor de los Obama, no se vea obligada a cambiar de escuela de bachillerato, la familia permanecerá en Washington hasta el año 2018, cuando la adolescente se gradúe del colegio.

A partir de ahora, la familia vivirá en Kalorama, un exclusivo barrio de la capital de los Estados Unidos. En Kalorama vivieron los expresidentes Woodrow Wilson, William Howard Taft, Warren Harding, Franklin D. Roosevelt y Herbert Hoover.

Publicidad

¿Se imaginan el Paraíso que debe ser Kalorama? Pero no me refiero al paraíso que debe ser para sus residentes y vecinos. Kalorama es el paraíso para los ciudadanos de Estados Unidos, para su democracia, que puede confiar en que los ex presidentes gocen de buen retiro (después de haber cumplido o incumplido con su labor) y no dediquen su tiempo libre a comportarse como eternos viudos de poder, sin dejar gobernar ni progresar un país.

Ojalá en Colombia hubiera un barrio de ex presidentes, un Kalorama que permita que los Ex poderosos vivan de sus recuerdos, que caminen y que lean en el parque, que escriban libros o lo que su sensibilidad les permita. Un lugar para consentir a sus nietos, para pasear sus perros. O hasta pesebreras si fuera necesario… con tal de mantener a los ex presidentes callados y, sobre todo, calmados.

Publicidad

El más mínimo sentido común permite entender que el poder de los presidentes y de algunos cargos públicos elegidos por votación popular tiene un límite en el tiempo, caduca, expira: esa es una de las grandes virtudes de la democracia.

Juan Manuel Santos ha dicho en varias entrevistas que cuando culmine su mandato no interferirá con las labores de su sucesor. Ojalá así sea. Y que los ex presidentes César Gaviria, Andrés Pastrana y, sobre todo, Álvaro Uribe sigan el ejemplo.

Retirar definitivamente a los presidentes del poder público una vez culmina su periodo… un sueño de reforma para que nuestra democracia respire.