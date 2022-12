"La antorcha", editorial de Ana Cristina Restrepo

Este es el Editorial de Ana Cristina:

"Ayer se presentaron los resultados de la subcomisión de género de los Diálogos de La Habana, encabezada por María Paulina Riveros, en nombre del gobierno colombiano, y Victoria Sandino, en el de las Farc.





Las mujeres constituimos más de la mitad de la población colombiana, somos el grupo con mayor número de víctimas en el conflicto; sin embargo, según una investigación del centro de estudios Dejusticia: “Desde el Gobierno de Belisario Betancur, en 1982, hasta el actual proceso de paz con el presidente Santos, se han firmado 61 documentos que establecen pactos entre el gobierno y los actores armados –algunos de estos enmarcados en procesos de paz- donde las mujeres de ambos bandos solo han logrado en promedio aproximadamente un 3,6% como negociadoras directas”.





Las negociaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC empezó sin mujeres. La inclusión subió a un 14% por la presión de las organizaciones civiles: de diez negociadores actuales, dos son mujeres.





El actual acuerdo de paz es el primero en el mundo con enfoque diferencial. La inclusión del factor de género recoge experiencias como las de Argelia y Sudán del Sur, donde no tener en cuenta a las mujeres en la implementación de los acuerdos tuvo consecuencias nefastas.





Zaina Bangura, representante especial del Secretario de las Naciones Unidas, subrayó ayer la relevancia de acoger cuatro puntos en la implementación de los acuerdos de paz: primero, la sanción de los crímenes relacionados con violencia sexual; segundo, el tratamiento diferencial a los hijos de las mujeres víctimas de violencia, por ejemplo, asegurar su acceso a derechos como la educación; tercero, garantizar la participación de las mujeres en la implementación de los acuerdos y, cuarto, establecer mecanismos para evitar el repunte de la violencia sexual después del desarme.





De los acuerdos anunciados ayer, es preciso rescatar que la violencia sexual no será un delito amnistiable y se establecerá un listado de sanciones para delitos de lesa humanidad. No obstante, a pesar de que los discursos masculinos citaron las voces de Simone de Beauvoir y María Cano, todavía no quedan claros los parámetros sobre la participación política de las mujeres. Tampoco se especificaron las medidas para proteger a las mujeres después de que se firmen los acuerdos.





El negociador Humberto de la Calle cerró su discurso diciendo que “la antorcha de la reconciliación reposa en las mujeres de Colombia”. Ahora es el turno de los medios de comunicación, los mecanismos de verificación y la ciudadanía de vigilar que se cumplan los acuerdos en beneficio de las mujeres, para que la historia de dolor y exclusión de muchas colombianas no se repita… para que no se extinga la llama de esa antorcha".