La campaña la auditó el CNE y no tiene ninguna investigación: Daniel Quintero tras denuncias

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero , se pronunció tras las denuncias que hizo el diario El Colombiano donde se habla de la empresa Celeste Inversiones S.A.S, una firma que, supuestamente, fue la que más recursos aportó a su campaña.

Según el registro en la Cámara de Comercio de Medellín, la empresa nació hace cinco años. Fue conformada el 12 de octubre de 2016 con un capital de un millón de pesos.

Según la denuncia, aunque su objeto social es indeterminado, es decir, que puede realizar cualquier tipo de actividad económica, en los registros no aparece que haya realizado alguna actividad.

Además, según el reporte mercantil las ganancias, producto de la actividad desarrollada por la firma fueron cercanas a los 23 millones de pesos.

Según lo que se registra en los documentos, la empresa donó 22.5 millones en dinero y 13 millones en especie a la campaña de los movimientos independientes.

Frente a esta suma de recursos se convertiría en el aportante de más del 10% de los 299 millones de pesos que entraron a la campaña.

Lo que llama la atención es que en el 2019, cuando se desarrollaron las elecciones, la facturación pasó de 350 millones de pesos a 4.195 millones de pesos que, al parecer, se habría obtenido por el transporte de pasajeros y carga según el formulario del registro Único empresarial y Social.

No obstante, al parecer, esta empresa no está habilitada ante el Ministerio de Transporte para brindar los servicios de transporte de carga.

Frente a estas denuncias el alcalde de Medellín se pronunció

“Nuestras cuentas son quizá las más auditadas de nuestro país, nuestra campaña se hizo independiente, sin partidos, si jefes políticos, con muy bajas donaciones, la ha auditado el Consejo Nacional Electoral y no tienen ni una sola investigación ni hay dudas sobre una sola financiación, lo que pasa es que no me financió el GEA y eso sí es serio” indicó Daniel Quintero, alcalde de Medellín

Aseguró el mandatario que no fue financiado por el establecimiento de la ciudad, “ni por las élites, ni las grandes empresas, ni constructores de la ciudad "puntualizó el mandatario.

La investigación también informa que, según las direcciones registradas por la empresa y la investigación del diario antioqueño, una sede está ubicada en el barrio Robledo Fuente Clara, un apartamento ubicado en un sector de estrato 1 y 2, y la sede actual está ubicada en la primera etapa de Altos de Calasanz en un quinto piso, también una vivienda, en la que se evidencia que no habían oficinas o parqueaderos con los que estarían prestando el servicio.

