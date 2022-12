La joven famosa por criticar EPM, ahora es YouTuber y ataca a EPA Colombia

Martina Cortés es una joven que vive en Medellín y publicó un video en el que reprocha la forma en que piensa Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’.



Barrera afirma que los hombres ya no valoran a las mujeres, por lo que ahora deben “ponerse bonitas, conseguir ‘marranos’ y mostrar las tetas”.



Esas sugerencias no fueron bien recibidas por Martina, quien decidió contradecir los consejos de ‘Epa Colombia’ y afirmó que, aunque respeta su opinión, “debe tener en cuenta que es una figura pública y la ven niñas y jóvenes”.



“No le de malos consejos a las mujeres y deje de hacernos quedar mal a las colombianas”, dijo Martina en la grabación que supera el millón de reproducciones y cuenta con más de mil comentarios.



Daneidy Barrera no se ha pronunciado frente a estas críticas que le hace la joven.

