La molestia de víctimas en Medellín durante audiencia del general (r) Montoya

Más de 22 personas que asistieron a la transmisión de la audiencia del general (r) Mario Montoya Uribe se retiraron del auditorio del Palacio de Justicia de Medellín por no estar de acuerdo con que algunas víctimas no fueran reconocidas por la JEP.



La decisión se tomó luego de que una abogada, representante de víctimas en la ciudad de Bogotá, expresara que algunas no estaban siendo incluidas en el registro de ese tribunal.

Lea además: JEP retoma audiencia contra el general (r) Mario Montoya este miércoles



El general en retiro firmó el acta de sometimiento de la JEP, con la que se compromete a contribuir en la verdad sobre 100 falsos positivos de los que es sindicado. No obstante, las víctimas que no fueron reconocidas, no tendrían garantías.

Publicidad