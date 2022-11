La pelea entre De la Calle y Vargas Lleras por el apoyo del Partido Liberal

Se cumplió en Medellín el último debate de los candidatos presidenciales en suelo paisa. Fue un debate de dos horas al que asistieron Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Iván Duque y Germán Vargas Lleras.

Aunque Gustavo Petro había confirmado su asistencia, no llegó al debate. Los organizadores aseguran que a última hora el candidato de la Colombia Humana envió una carta cancelando su visita por compromisos de agenda.

Durante el debate, en el segundo bloque en el que los candidatos debían hacerse preguntas entre ellos, Humberto de la Calle cuestionó a Germán Vargas Lleras sobre sus “coqueteos para seducir a liberales”. Esa pregunta por transfuguismo generó una pelea por los votos liberales.

“¿Cuál considera usted que es el papel de los partidos en Colombia? Usted fue fundador y jefe de un partido, luego se presentó por firmas. Ahora me dicen, probablemente sea cierto que anda seduciendo a liberales en las últimas correrías. Entonces ¿para qué sirven los partidos?”, dijo De La Calle.

Ante eso, Vargas Lleras defendió el papel de los partidos en la democracia, pero atacó al liberalismo.

“Aquí hay que hacer una reforma política, pero no faltando tres meses, como pretendía su partido” y siguió su defensa. “Yo milité y me formé en el nuevo liberalismo, luego yo no compartí los diferentes ensayos de reelección del doctor Horacio Serpa y terminé militando en un partido que usted fundó que fue Cambio Radical”, dijo.

Pero el momento más álgido fue cuando Germán Vargas Lleras se refirió a los apoyos liberales. “Le confieso, (al candidato De La Calle), que muchos dirigentes de su partido me han estado buscando para brindarme su apoyo. (…) En mi recorrido por el país se me acercan miles de liberales a ofrecerme su apoyo”.

Inmediatamente, el candidato liberal refutó. “Yo no hablo de los liberales rasos. Usted tiene plena libertad para eso. Pero acaba de decir que está convocando congresistas para que lo apoyen. O sea, ¿cuál es su noción de transfuguismo?, ¿usted desprecia la ley en ese sentido?”

“Yo no estoy convocando a congresistas de su partido, son ellos los que se me acercan a ofrecerme su apoyo. Están inconformes con el proceso que ustedes adelantaron con una consulta en octubre e inconformes con las orientaciones que hoy tiene el director de su partido”, respondió el ex vicepresidente.

El debate en Antioquia también dejó otra polémica protagonizada por Humberto De La Calle e Iván Duque. El primero cuestionó al candidato del Centro Democrático: ¿usted recuerda la Operación Orión aquí en Medellín, con los resultados que todos sabemos y lo que ocurrió y lo que se desprendió de allí. ¿Usted repetiría esa operación? Y si el expresidente Uribe se lo pide, lo haría aquí en un barrio de Medellín”.

El candidato uribista respondió rápidamente que el expresidente Uribe será senador y el presidente será él.

Esta pelea llegó a Twitter. El senador Álvaro Uribe escribió “Cómo le estorba al dr De la Calle que mi Gbno le hubiera quitado a los ciudadanos de la Comuna 13 de Medellín la esclavitud del terrorismo. Debería ayudar a otros detractores a buscar las fosas comunes de las cuales me acusan!”

Y solo minutos después respondió De La Calle: “Me cuentan que el doctor Uribe publicó un tuit molesto por recordarle a su pupilo la Operación Orión. Le contestaría si no me hubiera bloqueado”.