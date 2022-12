Ladrones dejaron sin patines y pasaporte al campeón mundial Jaime Junior Uribe

En duda está el viaje a China del patinador antioqueño Jaime Junior Uribe, a quien, luego de arribar este jueves a Bogotá, le robaron la maleta con sus patines de mil dólares, hechos a molde, y el pasaporte en el que tenía la visa China y Americana, por lo que no pudo abordar el vuelo al país asiático, programado para la medianoche.

Publicidad

Uribe habló en Mañanas BLU 10 AM sobre el infortunado hecho que le impidió viajar a la competición.

“Los patines estaban hechos a la medida de mis pies, eran hechos a molde y la Federación está hecho todo lo posible para haber si me pueden mandar por Europa”, manifestó.

Publicidad

“Los patines me llegan mañana sábado 27 de agosto porque los patrocinadores y la Federación han hecho un gran esfuerzo para que no me quede por fuera de este importante Mundial”, añadió.

Publicidad

En cuanto al hecho ocurrido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, el deportista manifestó que las autoridades le mostraron el video y en él se ve un tipo que desde atrás arrastraba el bolso, hasta el punto en el que se lo llevó. "Yo no me di cuenta en ese momento”.

El deportista, favorito para traerle un nuevo oro a Colombia, pidió que le devuelvan sus pertenencias para poder llegar a la competencia.

Publicidad

Con apoyo de la Federación Colombiana de Patinaje, Jaime Junior Uribe adelanta los trámites para conseguir su visa China y viajar por Europa, para llegar a tiempo al Mundial.