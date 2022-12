Lancha naufragó con 20 inmigrantes ilegales en el Golfo de Urabá

El drama de inmigrantes ilegales no cesa en Antioquia. Además de los venezolanos que llegan de manera masiva, en el Urabá decenas de familias, en su mayoría africanas, están quedando varadas en Acandí o sus embarcaciones naufragan en el Golfo de Urabá en el intento de llegar a Panamá y luego a Estados Unidos.

En las últimas horas 18 inmigrantes y 2 coyotes fueron rescatados cuando la lancha en la que viajaban se volcó en el mar Caribe.

A las 4:00 de la mañana del martes, mientras el mar se ponía más fuerte por los fríos vientos del norte, una lancha con 20 personas a bordo se volcó mientras transitaba por el Golfo de Urabá.

Dos colombianos, conocidos como coyotes, lideraban el escape mientras que 18 personas de la India, Pakistán y Malí los acompañaban con la ilusión de llegar a Panamá y seguir su camino.

No tuvieron suerte. Esta vez solo llegaron hasta aguas colombianas y exponiendo su vida. Probablemente sin saberlo, tuvieron que esperar 4 horas, hasta las 8:00 de la mañana para ser avistados por las autoridades marinas, que procedieron a su rescate.

Al otro lado de la historia y mientras estaba en el agua, Abdú So, originario de la India, rezaba para que vinieran a buscarlos, después de varias horas en el agua. Según Abdú, las condiciones en su país no están bien, aunque hay trabajo no ganan lo suficiente para vivir y dice, en un portugués que apenas se entiende, que necesita ayudar a su familia.

El paso no es sencillo, cuenta. Van de país en país: Perú, Ecuador, Colombia, Panamá. Trabajando uno o dos meses, hasta que tienen lo suficiente para pagar el viaje de tránsito entre fronteras. Para Abdú, la aventura acabó aquí, en el Golfo de Urabá, pues dice que no tiene la valentía para volver a cruzar.

Cerca de 10 mil dólares estaría pagando un inmigrante para hacer toda la travesía desde su país de origen, según contó Abdú.

Con esta ya son dos embarcaciones en 10 días que son detenidas o encontradas en el Golfo de Urabá, mientras que en Capurganá, Chocó, permanecen cerca de 400 personas varadas. Inmigrantes, al igual que los dos colombianos, quedaron a disposición de la Fiscalía.