Más de 100 contratistas del Dagrd en Medellín estarían atendiendo emergencias sin firmar contrato

Contratos en el sistema público de contratación Secop II, fotografías de la atención de diferentes desastres invernales en Medellín y testimonios de algunos de los contratistas del Dagrd dan cuenta de la irregularidad que se vive en el departamento de atención de emergencias y desastres.

El concejal Daniel Duque explicó que "a algunos les hicieron prórrogas máximo hasta el 13 de enero, pero desde el 13 de enero más de 100 contratistas están sin contrato en este momento y trabajando".

Según el corporado, entre los contratistas que estarían asistiendo eventualidades sin estar contratados hay operadores del 123, comunicadores, geólogos e ingenieros que, incluso, se están movilizando a zonas de emergencia sin contar con EPS y ARL.

"Hay personas a las que están mandando a atender las emergencias de la ciudad en medio de inundaciones, deslizamientos, avenidas torrenciales, movimientos en masa y que no tienen ARL, que no tienen seguridad social, que están sin contrato, que no les están pagando, eso a todas luces, es irregular", añadió el concejal.

En conversación con Mañanas Blu, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aclaró que estos contratistas de apoyo que aún no tienen contrato no afectan la capacidad del Dagrd para atender las emergencias.

"El Dagrd funciona normalmente. Lo que tenemos es unos apoyos adicionales de contratistas que obviamente cierran el proceso en diciembre, arrancan en enero y están surtiendo los tiempos normales, pero no hay falta de personal en absoluto", puntualizó el alcalde.

Desde Blu Radio hemos intentado hablar con algunos de los contratistas de estos, pero hasta el momento no han aceptado explicar la situación que están afrontando, lo cierto es que tras buscar contratos de algunos de ellos en el Secop II, a la fecha solo se encuentran los contratos terminados el 30 de diciembre de 2022.

