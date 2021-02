“Me esperaron para presionarme e intentaron golpearme”: médico amenazado en Medellín

Luego del ataque contra un auxiliar de enfermería en el Hospital La María, en menos de 24 horas, se conoció un caso de amenaza contra Fidel Castro, coordinador médico del Centro de Salud Llanaditas, quien indicó que varios hombres intentaron golpearlo por un mal entendido con un vehículo.

“Es inconcebible, no entiendo el por qué. Había un carro abandonado hace tres días en la calle y estaban adelantando unas obras. Me preguntaron de quién era y les dije que no sabía y se llevaron el vehículo de estos hombres con grúa”, indicó Castro.

“Los hombres me esperaron para presionarme e intentaron golpearme”, señaló el médico cuando los hombres le manifestaron que debía pagarles dos millones de pesos que les habían cobrado por el carro.

Fidel Castro ya impuso la denuncia y está recibiendo acompañamiento de derechos humanos.

La Asociación Médica de Antioquia (Asmedas), denunció el caso y rechazó este tipo de actos frente al personal médico del departamento. Insistieron que sólo están para salvar vidas y no para ser intimidados.

En 2020, 170 médicos fueron agredidos en Antioquia.