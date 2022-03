Me están cortando los dedos: joven secuestrado y torturado tras cita con mujer que conoció en redes

Se conocieron más detalles de cómo torturaron a un hombre universitario, de 27 años, que fue secuestrado tras una supuesta cita con una mujer que conoció por redes en el sector Tejelo, en el centro de Medellín , por 12 personas que se identificaron como integrantes de la banda delincuencial 'La Terraza'.

Todo comenzó cuando la víctima acordó una cita con una mujer que conoció en redes sociales, un encuentro que se convirtió en una pesadilla.

“Me están cortando los dedos”, narra un joven universitario que fue secuestrado y torturado tras cita con mujer que conoció en redes en los audios que se conocieron, mientras que quedaron también en evidencia las imágenes que los secuestradores le enviaban a los familiares para exigir un rescate de ocho millones de pesos.

Los secuestradores comenzaron a realizar llamadas extorsivas al padre de la víctima, “amenazaron que si no entregaba el dinero o lo transfería a una cuenta lo podían matar y lo tirarían al rio y lo encontraríamos en Barbosa”.

Con videos y fotos, los delincuentes registraron la tortura para presionar la entrega de los ocho millones por su liberación. Las autoridades lograron el control de las negociaciones y los delincuentes bajaron la cifra a 800.000 pesos.

”Se lo rebajamos a 800.000 pesos, no les queremos hacer el daño ni a usted ni al pelado, díganme de una vez les voy a dar el numero de cuenta para que nos lo gire, apenas giren la plata, el pelado sale del hotel como si nada hubiera pasado”, manifestaba uno de los delincuentes.

Pero al padre no solo lo intimidaron con llamadas extorsivas, también le enviaban videos de cómo torturaban a su hijo.

“No me dejen morir que ya me van a montar a un taxi por favor, padre me están cortando los dedos, es en serio”, manifestaba el universitario.

Según el Teniente coronel Jaime Hernán Ríos, jefe seccional de investigación criminal Gaula Policía, el universitario fue víctima de tortura.

“Lo intimidaron llevándoselo a un hotel donde lo amordazaron y lo sometieron a todo tipo de maltrato físico y psicológico, las crudas pruebas de supervivencia enviada por los delincuentes donde se veían como lastimaban a su víctima y llevaron al padre del secuestrado a interponer la denuncia”, señaló el jefe seccional de investigación criminal del Gaula.

Fue así como el Gaula citó a los secuestradores donde pudieron rescatar sano y salvo al joven universitario, además de lograr la captura de tres hombres.

