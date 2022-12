Medellín se prepara para recibir a Paul McCartney

Paul McCartney se presentará en el estadio Atanasio Girardot el próximo 24 de octubre en un concierto que hace parte de su gira 'One on One'.



Como en otras ocasiones con artistas como Juanes y Fernando Botero, el Metro de Medellín preparó un tren especial con imágenes de McCartney a casi 20 días de su llegada.



A la gira de conciertos que ya ha recorrido doce países han asistido más de un millón de personas.



Se espera que en las tres horas que estará en escena, McCartney reviva clásicos musicales de los inicios de su carrera e intreprete muchos otros éxitos que han marcado estos más de 50 años de trayectoria artística.



El exBeatle visitó Bogotá hace cinco años y será la primera vez que llegue a Medellín en uno de los eventos más esperados en la ciudad.



