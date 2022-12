Mujer denuncia agresión verbal de párroco por impulsar el SÍ en el plebiscito

Una mujer perteneciente a la campaña llamada ‘Antioquia te Quiero en Paz’, se encontraba entregando volantes con una compañera en el atrio de la Iglesia de Nuestra Señora de Belén, en Medellín.

Vicky Balaguera, la mujer supuestamente agredida verbalmente aseguró que el párroco Mauricio Vélez, la agredió verbalmente. “De manera muy agresiva le arrebató los volantes a mi compañera, y después me dijo que estábamos usando su atrio. También me dijo comunista guerrillera”.

Testigos del hecho aseguraron que el padre sí salió a pedirle a la mujer que se abstuviera de repartir los volantes, especialmente porque estaban utilizando la imagen del Santo Papa, para apoyar una posición Política.

Por su parte, el Padre Mauricio Vélez, aseguró que nunca la trató mal, pero reiteró que le molestó el hecho de usar la imagen del Santo Papa. “La iglesia no va a tomar una parcialización de decir SÍ o NO, y ocupar un atrio es un acto de irresponsabilidad, es un lugar sagrado, no público”, dijo.

El párroco reiteró que una de las cosas que más le incomodó era el hecho de que hiciera ver que el volante había salido como iniciativa del a iglesia.

Frente a la polémica, Franco Henao, subsecretario de Espacio Público de Medellín aseguró que el atrio no le pertenece a la iglesia pero que requieren de permiso para repartir volantes. Además, manifestó que actividades como esta podría acarrean sanciones si no se solicitan los permisos ante la Secretaria.