Naranjal es un fracaso inmobiliario en Medellín: concejal Bernardo Alejandro Guerra

Lo que prometía ser un modelo exitoso de vivienda y transformación urbana para Medellín, se encuentra paralizado y en riesgo de quedar interrumpido, según denunció el concejal Bernardo Guerra.



Las obras estaban a cargo de la firma CASS, encabezada por Carlos Solarte, quien tiene medida de aseguramiento por su presunta participación en los sobornos con Odebrecht.



De acuerdo con el concejal, esas capturas y otras irregularidades han llevado a que hoy Naranjal esté frenado.

“Llama la atención que aparecieron ellos como únicos proponentes para el tema Naranjal, comprometiéndose a entregar 30.000 millones de pesos y a desarrollar el proyecto”, sostiene el concejal.

