Niña de seis años habría sido abusada en colegio San Francisco de Asís de Bello, Antioquia

Otro caso de abuso sexual contra una estudiante fue denunciado, esta vez en un colegio privado y católico de Bello, Antioquia . Una niña de 6 años, de primero de primaria, habría sido víctima de estos vejámenes mientras se encontraba en una clase.

El presunto abuso sexual habría ocurrido en el colegio arquidiocesano San Francisco de Asís, ubicado en el barrio Cabañas, donde la niña de 6 años estaba en sus clases habituales el jueves 21 de julio.

Estefanía Valencia, madre de la niña de 6 años, denunció que su hija tenía un sangrado constante en su parte genital luego de recogerla en el colegio, por lo que fue llevada a la clínica Las Américas donde alertaron del presunto abuso sexual por las lesiones evidenciadas y posteriormente fue ratificado por Medicina legal que indicó que la estudiante de primero primaria habría sufrido tocamientos carnales por alguien mayor.

“En la Clínica Las Américas cuando la examinó la ginecóloga, inmediatamente activaron el código fucsia desde el hospital, porque las lesiones que encontraron en la niña obedecen a un abuso”, sostuvo la mamá de la menor.

Según la madre, la explicación de la niña fue que sufrió una caída y que luego la llevaron a la enfermería, como lo corroboraron las docentes en clase.

Sin embargo, la niña empezó a mostrar temor de regresar al colegio, “pero ella sigue reacia en que no quiere regresar al colegio, me dice que tiene miedo de ir al colegio, pero no me manifiesta el porqué. Yo le pregunto la razones, sin embargo, pero no me da una explicación, simplemente me dice que no quiere ir”, agregó Valencia.

Ante este caso, la denunciante pidió explicaciones en el colegio, pero asegura que no recibió respuestas ni acompañamiento de parte de las directivas de la institución.

El personero de Bello, Bernardo García, sostuvo que el caso ya está en investigación por parte de la Fiscalía y el ICBF, pero efectivamente se evidenció una falta de activación de protocolos por parte del colegio San Francisco de Asís.

“También exigimos desde la institución, porque no había activado en la forma que era el código fucsia, que son muchos de los errores comunes que tenemos en las 38 instituciones públicas en la ciudad”, dijo García.

A pesar de que es un colegio privado, la Secretaría de Educación de Bello ya está al tanto de esta denuncia y hace seguimiento para que las autoridades esclarezcan este caso.

En un comunicado, firmado por el rector padre Luis Yepes, el colegio Parroquial San Francisco de Asís aseguró que actuó de inmediato cuando conoció la denuncia y se interpuso el caso ante las autoridades competentes, pero aclaró que también se debe establecer si el presunto abuso ocurrió o no dentro de la institución.