“No hay riesgo de evacuación”: alcalde de Valdivia ante emergencia en Hidroituango

Después de que BLU Radio revelara la nueva emergencia que se vive en Hidroituango, el alcalde de Valdivia, Jonás Henao habló de los perjuicios que podría sufrir la población.

“La noticia que recibimos es que a las 11 de la mañana cierran la puerta uno. Ayer habíamos hecho un consejo municipal de Gestión del Riesgo con EPM sobre lo que va a pasar, pero nunca nos manifestaron que iban a cerrar la puerta”, indicó Jonás Henao en entrevista con Mañanas BLU desde el Puesto Unificado de Mando.

“No es que haya un riesgo de que pase una creciente súbita, pero el riesgo que ahí tenemos es qué va a pasar con el río tan seco”, agregó.

“El riesgo de nosotros es que se meta todo el mundo a ese río a minearlo”, declaró el mandatario local.

Según Henao, dos horas después del cierre de la compuerta bajará notablemente el nivel del río Cauca.

“No sabemos qué puede suceder con ese caudal tan bajito”, indicó el funcionario.

“Lo más lógico es que el pecado se acabe, se merme totalmente, de que quede mucho pescado en la sorillas, que las embarcaciones para pasar al otro lado del río (…) se van a ver perjudicadas”, agregó.

“Si minean el río Cauca en las orillas y sacan oro, dígame cuando seque el río cómo no va a estar el oro en el centro. Me imagino que se mete el barequero con sus dragas a minear y el riesgo que nos da a todos a veces es que cuando suba el caudal y bote el agua por el vertedero, qué caudal puede bajar o qué controlado puede tener EPM el río para que no venga una creciente”, añadió Henao.

Escuche esta entrevista:

