No se puede servir a Dios y al dinero: mensaje de papa a religiosos en Medellín

Un mensaje vocacional y de alegría marcó la intervención del papa Francisco en el encuentro con religiosos en el Centro de Convenciones La Macarena de Medellín.



El vicario de Cristo se dirigió a los jóvenes con fervor y entusiasmo para transmitir su mensaje apostólico.



“Los jóvenes son naturalmente inquietos y, si bien asistimos a una crisis del compromiso y de los lazos comunitarios, son muchos los jóvenes que se solidarizan ante los males del mundo y se embarcan en diversas formas de militancia y voluntariado”, dijo el papa.



El papa se salió del libreto e invitó a los presentes a que se conviertan en ‘callejeros de la fe’: “Cuando lo hacen captados por Jesús, sintiéndose parte de la comunidad, se convierten en ‘callejeros de la fe’, felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra”.



En un emotivo momento, Francisco comparó la necesidad religiosa con las arepas del desayuno, una tradición paisa, para dar a entender su mensaje y de paso sacarles una sonrisa a los asistentes:



“Él cambia el curso de los acontecimientos al llamar a hombres y mujeres en la fragilidad de la historia personal y comunitaria. No tengamos miedo, en esa tierra compleja Dios siempre ha hecho el milagro de generar buenos racimos, como las arepas al desayuno”.



Por otra parte, hizo un fuerte llamado a la Iglesia católica para que el dinero no desvíe la labor pastoral de la misma.



Le puede interesar: El diablo entra por el bolsillo: Las diez frases más emotivas del papa en Medellín.



En su pronunciamiento, el máximo jerarca de la Iglesia católica señaló:



“Las vocaciones de especial consagración mueren cuando se quieren nutrir de honores, cuando están impulsadas por la búsqueda de una tranquilidad personal y de promoción social, cuando la motivación es ‘subir de categoría’, apegarse a intereses materiales, que llega incluso a la torpeza del afán de lucro. Como he dicho ya en otras ocasiones, el diablo entra por el bolsillo. Esto no es privativo de los comienzos, todos nosotros tenemos que estar atentos porque la corrupción en los hombres y mujeres que están en la Iglesia empieza así, poco a poco, luego -nos lo dice Jesús mismo- se enraíza en el corazón y acaba desalojando a Dios de la propia vida. ‘No se puede servir a Dios y al dinero’ (Mt 6,21.24), no podemos aprovecharnos de nuestra condición religiosa y de la bondad de nuestro pueblo para ser servidos y obtener beneficios materiales”.



“Como he dicho ya en otras ocasiones, el diablo entra por el bolsillo (…) no podemos aprovecharnos de nuestra condición religiosa y de la bondad de nuestro pueblo para ser servidos y obtener beneficios materiales”, agregó el sumo pontífice.



“Permanecer tocando la humanidad de Cristo, contemplando la divinidad del redentor y permanecer en Cristo para vivir en alegría”, fueron las tres pautas del papa Francisco para refugiarse en Cristo.



Publicidad