No tengo posgrado y no lo necesito: Carlos Ramos, 'el médico de las barbies'

El médico barranquillero Carlos Ramos Corena explicó que estuvo preso por cinco procesos que cursaban en su contra por el delito de ejercer la práctica de la medicina sin la debida autorización en esa isla del caribe. "Me dejaron libre de prisión porque no habían pruebas", dijo.



El galeno aclaró que “no tengo posgrado en cirugía plástica y no lo necesito para conformar equipos quirúrgicos. Tengo más de 5 mil pacientes operados con éxito y 10 mil horas prácticas”.



Ramos, quien argumenta ser médico cirujano y empresario, manifestó que “tengo un certificado de la Fiscalía donde dice que no existe un 'Cartel de batas blancas'". Y agregó que por esas acusaciones instauró una demanda contra el concejal Bernardo Alejandro Guerra, el Concejo de Medellín y la Alcaldía.



Sobre la muerte de Tatiana Posada, una de sus pacientes, manifestó que no hubo negligencia ni ha sido vinculado con la investigación, pero que con ese fallecimiento “di papaya” para todos los escándalos en los que ha estado involucrado.



En el país, Carlos Ramos Corena ha sido investigado por denuncias de mala práctica médica desde 2008.