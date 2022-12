“Nosotros no olvidamos sus llamadas ni sus promesas”: familias de víctimas a alcalde

A través de una carta escrita para el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, 12 familiares y amigos de jóvenes que fueron asesinados en la ciudad le están exigiendo respuestas al mandatario local por la alta cifra de criminalidad.



En la misiva, familiares de los tres jóvenes asesinados en la comuna 13 y que fueron encontrados enterrados en una fosa común y del diseñador gráfico Mauricio Ospina, que perdió la vida en una balacera en una discoteca, dicen que han recibido llamadas de solidaridad del mandatario, en las que se compromete con las investigaciones pero que no se estarían viendo reflejadas con hechos.



En la carta, estas víctimas de la violencia reprochan la política de seguridad de Gutiérrez. Dicen que la guerra no se combate con más guerra ni persiguiendo a sicarios, sino con más oportunidades para los jóvenes y las familias más vulnerables.

Le puede interesar: Alcalde cuestiona que se proteste contra Hidroituango y no frente a actividades ilícitas



“Nosotros no olvidamos sus llamadas ni sus promesas, no olvidamos sus publicaciones en Twitter ni mucho menos a nuestros seres queridos. Exigimos justicia y verdad, exigimos estrategias no para sus indicadores de gestión sino para generar cambios en esta ciudad”, expresaron.

Publicidad

"Nuestros seres queridos no son una cifra ni un indicador, son niños, niñas, jóvenes, hombres, mujeres, madres, padres, artistas, deportistas, estudiantes, líderes sociales que la ciudad y el mundo perdió", agregan.