Ofrecen $80 millones de recompensa para esclarecer desaparición de niño Maximiliano Cano en Remedios

Hasta 80 millones de recompensa están ofreciendo las autoridades en Antioquia por información que permita esclarecer la desaparición del niño Maximiliano Cano, de 6 años, cuyo paradero es desconocido desde hace 13 días.

Esta historia comenzó cuando el pequeño Maximiliano Cano salió, el pasado 21 de septiembre a las 6 de la mañana, de su casa en el barrio La Primavera de Remedios, nordeste de Antioquia, con rumbo a la tienda a hacer un mandado que le había pedido su madre pero nunca regresó.

Publicidad

“Le dije que saliera a conseguir unas arepitas con algo para hacer el desayuno, yo lo acompañé hasta la puerta, vi que él llegó de la esquinita de la tienda porque la tienda no está lejos, yo me vine a montar la aguapanelita, cuando yo vi que pasaron dos minutos y nada, yo me asusté y ahí mismo salí a la tienda, pero todo estaba cerrado, nadie por ahí ni el niño ni nada”, relató a medios locales la madre.

Desde entonces, nadie sabe nada de Maximiliano, aunque surgen múltiples teorías como que lo vieron en un bus de El Bagre a Zaragoza. Mientras tanto, la Policía y la Fiscalía guardan silencio frente a la investigación, al mismo tiempo que en el pueblo, la comunidad eleva oraciones al cielo en medio de plantones para pedir por el pronto regreso del pequeño.

Las autoridades ofrecen una millonaria recompensa: “Junto con las alcaldías de Remedios y Segovia, ofrecemos hasta 60 millones de recompensa para quien ofrezca información que permita establecer la identificación y captura de los responsables de la desaparición de Maximiliano Cano”, dijo Oswaldo Quijano, secretario de Seguridad y Justicia de la Gobernación de Antioquia.

Ante la incertidumbre y la falta de respuestas, la madre de Maximiliano debió abandonar su casa escoltada ante la multitud que se agolpó para exigir claridad. Incluso, algunos vecinos, atacaron la vivienda con piedras.

Publicidad

El día de la desaparición, el niño de 6 años portaba una pijama azul con una caricatura y unos zapatos crocs azules con varios perritos pintados.

Escuche el podcast Sin Tabú: