ONU alerta sobre riesgo de ruptura de la presa de Hidroituango

La misión de la ONU para el apoyo de la emergencia en Hidroituango revela, en su primer reporte, que el relleno prioritario utilizado en la construcción de la presa en el proyecto de Hidroituango no cumple con las prácticas estándar para este tipo de estructuras y alerta sobre el riesgo de que la presa se rompa y genere una gran avalancha.

Sobre las condiciones del macizo rocoso que ha generado ya varios derrumbes, el estudio señala que la montaña mostraba una fuerte debilitación desde su interior y en torno de las obras hidromecánicas, como los túneles y la casa de máquinas. Además, alertó sobre la inestabilidad de la ladera y el riesgo de deslizamiento sobre el embalse.

Un documento de 53 páginas, al que tuvieron acceso BLU Radio y Noticias Caracol y que fue emitido por el grupo de expertos internacionales que participaron en el estudio, alerta sobre los riesgos de que la presa se fracture debido a la presión del agua y a las filtraciones originadas en la falta de impermeabilización de la estructura.

En su informe la ONU indica que “el manejo de la emergencia se caracteriza por reacciones a situaciones puntuales y no por una visión global de la emergencia, que no se anticipa a situaciones de emergencia, que la información no es clara y que el plan de emergencia no es adecuado”.

Los expertos analizaron los elementos utilizados en la construcción de la presa y explicaron que la parte superior de la misma fue construida en emergencia y que no cumple con los estándares internacionales en cuanto a sus sistemas de filtros y de impermeabilización, lo que constituye un punto débil que si falla podría desencadenar una ruptura total de la estructura.

La misión de la ONU recomendó “reforzar significativamente” la presa una vez el embalse alcance la cota de desagüe por el vertedero y mantener un monitoreo constante durante las 24 horas del día del macizo rocoso que ha generado desprendimientos de tierra sobre el embalse.

De manera precisa, el informe dice que es necesario “construir una pantalla impermeable (una pared de corte de hormigón plástico) tan pronto como la presa llegue al nivel de 415 metros”. Además insiste en “instalar un equipo de monitoreo permanente tanto como sea posible en el relleno y el macizo rocoso”.

El análisis sobre las condiciones de construcción y de riesgo del proyecto fue solicitado el 15 de mayo pasado y dos días después el director ejecutivo de EPM le notificó al grupo de ingenieros que podría haber un colapso en el embalse.