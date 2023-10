Pagadora de caja menor de Alcaldía de Medellín tiene excusa médica para no responder ante el Concejo

El documento médico entregado por Augusto Antonio Arias, médico de la Alcaldía de Medellín, durante una comisión accidental de transparencia, por el tema de la caja menor de la Alcaldía de Medellín, es el nuevo elemento que aparece en la búsqueda de que la Alcaldía, a través de Juan David Duque, secretario privado y Gloria Patricia Agudelo, pagadora del fondo, expliquen detalladamente los gastos.

En el documento entregado al concejal Alfredo Ramos, citante de la comisión, el médico explica que Gloria Patricia Agudelo debe “evitar situaciones laborales que le generen estados de estrés y alteración emocional como tristeza, ansiedad y enojo”, y que, por ello, no debe “asistir a sitios o actividades donde pueda ser agredida física o verbalmente”.

Por esta razón, el concejal citó a la comisión al doctor Arias.

Juzguen ustedes mismos la ética del médico de la Alcaldía, Augusto Antonio Arias, en comisión de transparencia de fondos fijos, en la cual confiesa que expide paz y salvos para que servidores públicos no le rindan cuentas a la ciudad.

El concejal Alfredo Ramos explicó a Blu Radio que denunciará ante el Tribunal de Ética Médica al médico de la Alcaldía porque tras cuestionarlo por su dictamen, la medida no aplica en todos los casos.

"Preguntándole a ella la Fiscalía la cita para algo, entonces ya podría utilizar esa excusa no solo para temas laborales y me respondió que no aplica para eso, entonces pregunté que si el jefe de ella le dice que va a haber una reunión sobre el tema, ella le puede decir que no debe asistir porque usted le recomendó esto y el médico solo dijo que ahí sí es diferente, por lo que parece solo aplicar para el Concejo", puntualizó el concejal.

Por todo lo que ha sucedido alrededor de la caja menor, que ya cuenta con una tutela a favor del concejal y un desacato en proceso, el Concejo de Medellín citó a debate de control político, el próximo 27 de octubre en la mañana, a los funcionarios responsables de manejar la caja menor de la Alcaldía para que respondan sobre los detalles de facturas que incluyen almuerzo y cenas exageradamente costosos y mercados particulares en sitios alejados de la Alpujarra, entre otros.

Blu Radio intentó contactarse con la funcionaria y con el médico, pero desde la Alcaldía de Medellín solo respondieron que Agudelo “tiene una restricción médica” y que “se siente acosada y eso ha empeorado su salud”.

