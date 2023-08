Parece que no tiene interés de escuchar: gobernador de Antioquia sobre alto comisionado para la Paz

Tras la instrumentalización de menores de edad en una asonada contra militares en Briceño , el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, insistió en la importancia no solo de fortalecer y apoyar a la Fuerza Pública, sino de trabajar juntos, con el Gobierno nacional.

Al respecto, el gobernador de Antioquia argumentó que no se ha logrado porque el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, no escucha: "No he tenido ninguna interlocución con el Comisionado de Paz, y lo he dicho públicamente en reiteradas ocasiones, eso le entra por un oído y sale por el otro".

Incluso, Gaviria adjudicó ese comportamiento de Rueda a que "parece que no tiene interés". "Yo le he dicho, parece que tiene mucho tiempo para reunirse con miembros y grupos al margen de la ley, pero lo que yo he visto es que con el gobernador de Antioquia no se ha reunido, pero lo mismo escucho de prácticamente todos los gobernadores", añadió el mandatario regional.

A pesar de ello, para el gobernador de Antioquia, con o sin el apoyo del Alto Comisionado para la Paz, lo importante es seguir combatiendo la violencia en el departamento, la problemática que le parece más urgente para solucionar y atender en diferentes subregiones.