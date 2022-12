Pensando que Medellín tenía mar, influencer mexicano pagó 11 millones por un yate

Mau López, influencer mexicano que hoy es la sensación en Tik Tok, es también el hazmerreír, luego de confesar que reservó un yate por 11 millones de pesos para disfrutarlo junto a su familia los días que estaría de visita en Medellín, sin darse cuenta de que la reserva era en Cartagena. Ahora les debe el dinero a sus papás, pues la empresa no puede devolverles lo que ya pagaron, por política de la organización.

“Me manda mi mamá: ´Mau, reservaste el barco para las fechas que vamos a estar en Medellín y en Medellín no hay mar, y no nos quieren devolver el dinero´… ¿saben cuánto costo?, ¡pendejos! Costó 1.4 millones de pesos colombianos. Es un putazo de dinero, no quiero hacer ni la conversión del dinero, no quiero sabe cuánto fue”, relató en la red social.

Publicidad

En el video de un minuto 48 segundos, que cuenta con más de un millón de visitas, el creador de contenidos confiesa que fue un error de él, pues en la publicidad claramente decía que el yate era para alquilar en Cartagena, y culpó a Maluma de su error.

“Yo pensé que Medellín era mar. Maluma es de ahí, y siempre sube el mar. No es mi culpa. Bueno, sí es mi culpa, pero también de ustedes por encargármelo a mí” le respondió a su familia, en medio de risas.

Ahora, Mau y su familia no tendrán de otra que sentarse en las playas de Cartagena a ver cómo los demás disfrutan un paseo un barco, mientras ellos se ríen de su “colombianada”.

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: