Polémica entre alcalde de Rionegro y Águilas Doradas por ingreso a finca propiedad del municipio

El alcalde de Rionegro, Antioquia, Rodrigo Hernández Alzate, reclamó a través de sus redes sociales al equipo de fútbol Águilas Doradas el no permitirle entrar a la Administración Municipal a un espacio que tenían en alquiler hasta febrero de este año.

La disputa es por una finca de 15 hectáreas, aproximadamente, que se llama La Morelia y que estuvo arrendada al equipo de fútbol Águilas Doradas.

Por medio de su cuenta de Instagram, el alcalde de Rionegro evidenció lo sucedido cuando, en compañía de varios ediles, llegó hasta el sitio para sacar de allí material de dotación para la Junta Administradora Local del Corregimiento Sur.

“Que al momento me dijeron que no ingresara nadie, solamente le estoy transmitiendo lo que me están diciendo”, dijo el vigilante del equipo en la entrada del predio. A lo que el alcalde Hernández le respondió: “Hay tenemos la sede de la Junta de Acción Comunal Corregimiento Sur, es una cosa pública, Águilas no es el dueño del predio, no nos puede negar la entrada”.

Publicidad

Según informó el alcalde, el contrato de arrendamiento de La Morelia con Águilas Doradas terminó en febrero de este año y por eso el lugar viene siendo utilizado para procesos comunitarios.

“Una propiedad del municipio de Rionegro que habíamos entregado en arrendamiento al equipo Águilas, cuyo contrato terminó el 8 de febrero de este año, nos vinimos acá porque tenemos un espacio que le hemos dedicado a la Junta de Acción Comunal del Sur”, aseveró.

A esta hora, directivos de @AguilasDoradas nos niegan la entrada a la Junta Administradora Local del Corregimiento Sur ubicada en La Morelia, donde íbamos a realizar la entrega de dotación a nuestros líderes.



Este es un espacio público y comunitario. — Rodrigo Hernández Alzate (@RodrigoHAl) September 8, 2023

El mandatario rionegrero también explicó que quieren que el equipo de fútbol permanezca en el municipio, pero que la Administración Municipal está pensando en convertir La Morelia en un parque para el disfrute de la comunidad.

Publicidad

Por el momento, el equipo Águilas Doradas no se pronuncia frente a esta disputa expuesta por el alcalde de Rionegro.