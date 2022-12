Polémica por niños que cantan “despechados” en hogar infantil de Medellín

En la grabación, que fue hecha en un hogar del programa Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín, se ve a un grupo de niños de preescolar e incluso más pequeños, entonando este fragmento de la canción ‘Maldita traición’ de Alzate:

"Maldita traición que me hace beber esta copa de odio, de sangre y rencor; no quiero beberla, pero este dolor me obliga a tomarla.

Que feo se siente ver a tu mujer en brazos de otro que dice querer, quisiera frentiarlo y hacerle pagar por lo que me hizo".

La escena se hizo viral y las reacciones que criticaron el tipo de educación que están recibiendo los menores no se hicieron esperar:



En mis tiempos se cantaba el abecedario o los números, la maestra tiene muy poca creatividad, todo tiene un lugar y edad adecuado, — Jesus Federico (@redkatzen) September 25, 2017

Medellín, todavía tan lejos de una educación de calidad. Pero vivimos en la fantasía de ser la más educada y la más innovadora. — Esteban Jaramillo Vargas (@estebanjara) September 26, 2017

Niños de 6 añitos deberían estar cantando la vaca lola y la gallina pintadita, no despecho ni reggaetón, pero ellos no tienen la culpa. 😞 — Alejandra García. (@agarciagudelo) September 25, 2017

La Alcaldía de Medellín a través de Twitter aseguró que adelanta la revisión del caso con las entidades competentes.

Hola Nata, te contamos que ya nos encontramos revisando con la Entidad encargada en Territorio. #ContamosConVos — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) September 25, 2017

Por su parte las directivas de Buen Comienzo rechazaron este hecho a través de un comunicado, en el que afirman que adelantan las indagaciones respectivas, debido a que este tipo de prácticas no están dentro de los lineamientos pedagógicos del programa. Además, anunciaron que tomarán las medidas pertinentes.

