Polémico video de candidata a Asamblea de Antioquia; dice que despertó feliz por sus muchos orgasmos

Se conoció un polémico video de una candidata a la Asamblea de Antioquia por la Alianza Verde en el que invita a votar mientras celebra, semidesnuda junto con su esposo, que se despertó muy feliz por una noche de “muchos orgasmos”.

Se trata de Catalina María Jaramillo, quien es hija de la presidenta de Asocomunal de Valdivia, Teresa Jaramilla, reconocida líder comunitaria de esa zona del Norte de Antioquia.

La mujer es candidata por la Alianza Verde a la Asamblea de Antioquia y su principal bandera es la defensa del campesinado, pero un video la tiene en el centro de la polémica pues aparece semidesnuda junto a su esposo solo con las cobijas de la cama, donde ella invita a votar mientras alardea que tuvo una noche de pasión y mucho clímax bajo la Súper Luna.

Blu Radio conversó con la aspirante que negó que haya publicado ese video en las redes de la campaña o tuviera una intención política, pues señaló que lo envió de manera particular a sus colaboradores por la confianza, pero no sabe cómo se filtró. Incluso, ya le tocó dar explicaciones a su partido. A pesar de los cuestionamientos de algunas personas, Jaramillo asegura que no se arrepiente del contenido del video, afirmando que incluso lo considera muy bonito.

“Yo no me arrepiento de nada, pues me da risa, porque hay gente muy moralista, pero yo no estoy mostrando ninguna parte íntima, ni estoy hablando vulgar, los orgasmos hacen parte de la sexualidad y los derechos que tenemos las mujeres y los hombres”, afirmó.

El equipo de campaña de la aspirante a diputada ya hace las averiguaciones para determinar si hay una fuga de información o si hay alguna infiltración de sus canales de comunicación.

