Por cuarta vez aplazan fecha de inauguración de Hidroituango; en sectores políticos hay preocupación

Por cuarta vez aplazaronn la fecha de inauguración de Hidroituango, luego de que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, reconoció en Mañanas Blu que no pudieron viajar a la presa y que, además, el proyecto se podría enfrentar a las millonarias multas porque “no van a correr”.

EPM tiene 53 días para cumplir el tiempo máximo de poner en funcionamiento las dos primeras turbinas, pues el plazo vence el 30 de noviembre como fue acordado con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Sin embargo, el futuro sigue siendo incierto para la megaobra porque hoy se aplaza por cuarta vez la fecha de encendido pues, según el alcalde Daniel Quintero, no pudieron viajar a las obras con los director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y sería la próxima semana.

Pero lo más preocupante es que el presidente de la junta directiva de EPM reconoció que se hacen pruebas y ajustes, pero que no van a correr para cumplir con el plazo del 30 de noviembre, es decir, Hidroituango podría no empezar a operar antes de esa fecha.

"Realmente, esa es la fecha para evitar sanciones, pero la fecha correcta es en la que el proyecto esté listo para funcionar de forma segura. Lo que no vamos a hacer es correr, inclusive si hay sanciones. La última vez que corrieron nos costó $10 billones", agregó el mandatario.

Las reacciones no se han hecho esperar pues el incumplimiento de la fecha no traería solo una multa de 150 millones de dólares sino también otros cobros a EPM por el cargo por confiabilidad al no inyectar esa energía eléctrica al Sistema de Interconectado Nacional.

Por eso, el concejal Daniel Duque exige una plan de contingencia porque las finanzas de EPM no podrían soportar nuevas sanciones.

"Tendríamos que preguntarle al alcalde Daniel Quintero que si él efectivamente no tiene afán de sacar adelante la obra pues que nos explique cuál es el plan de contingencia o si entonces le va a dejar el chicharrón a a las próximas administraciones. Él llegó diciendo que iba a salvar a Hidroituango, entonces, que lo demuestre", afirmó Duque.

Sumado a eso, los ciudadanos serían perjudicados por este atraso en Hidroituango, de acuerdo con el diputado Luis Peláez.

"En caso de que el 30 de noviembre no entre en operación, estaríamos enfrentados en seis meses posteriores a un aumento en materia de servicios públicos a lo que podría llegar, además de lo que hoy está, casi al 45%. Eso podría incluso implicar una inflación del 3% más", aseveró el asambleísta.

En la Asamblea de Antioquia se organiza un debate de control político en Hidroituango para el 1 de noviembre, a un mes de cumplir el plazo máximo para operar.

