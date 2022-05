Por problemas respiratorios atenciones y urgencias pediátricas están desbordadas en Medellín

Nuevamente por los cambios climáticos debido a la temporada de lluvias, además de las afectaciones por el COVID -19 , nuevamente se tiene un pico respiratorio que ha colapsado los servicios y urgencias pediátricas en Medellín y municipios del Valle de Aburrá.

En el caso del Hospital San Vicente Fundación en Medellín tiene desbordada su capacidad de atención pediátrica, la cual supera el 200% de la atención en urgencias.

Con preocupación se encuentra la red hospitalaria de la ciudad por la sobresaturación de las salas de urgencias, específicamente, la atención en pediatría.

María Clara Mendoza, Jefe del servicio de urgencias del hospital San Vicente Fundación Medellín, explicó que la ciudad está en un pico de enfermedades respiratorias y a eso se le suma los pocos servicios de urgencias infantiles con los que cuenta la ciudad.

“Porque nos vemos doblemente saturados con pacientes de menor complejidad, porque puede haber limitaciones de baja capacidad para dar respuesta a este tipo de pacientes”, contó.

Desde el hospital, le piden a la comunidad, no acudir a los servicios de urgencias solo por una gripe, a no ser que el menor tenga una fiebre que no cesa. Invitan a utilizar las consultas prioritarias y online, las cuales se gestionan con cada EPS .

Cabe recordar que también La Clínica de Las Américas había informado hace pocas semanas que la atención en urgencias en su sede de la 80 presentaba ocupación superior al 110%, a raíz del represamiento en los servicios de salud que no se prestaron por la contingencia del COVID-19 .

