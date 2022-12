"Preguntas cortantes", editorial de Ana Cristina Restrepo

Este es el Editorial de Ana Cristina:

"La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó en el tercero de cuatro debates el proyecto de ley que busca prohibir la realización de cirugías estéticas en menores de edad.

Este proyecto de ley excluye las cirugías reconstructivas, de nariz, orejas y las que tengan que ver con el desarrollo de la personalidad de los niños.

El aumento de senos y glúteos, liposucciones, hidrólisis por ultrasonido y aplicación de bótox, son algunas de las cirugías que prohibiría la ley.

Modificar, alterar, mejorar o intervenir el cuerpo es una decisión personal y libre que no tiene por qué ser estigmatizada por la sociedad. Cada ser humano es dueño de su propio cuerpo y si no perjudica a nadie, pues no hay problema en que se someta a una cirugía estética o plástica. Es responsabilidad de cada persona buscar el profesional y el lugar idóneos para adelantar el procedimiento quirúrgico.

Pero si hablamos de niños: el panorama cambia, el asunto va más allá de la madurez del menor para decidir sobre su cuerpo. Las cirugías plásticas se han convertido en una de las formas más inclementes de presión social y de perpetuación del machismo.

El bisturí del cirujano se convirtió en herramienta de un comportamiento ancestral que desvía la mirada de los y las jóvenes: los concentra en su aspecto físico, ofrece cánones de belleza inalcanzables y proyecta la apariencia como aspecto fundamental dizque para mantener en alto la autoestima y aumentar las probabilidades de éxito en la vida.

Sin duda este proyecto de ley para prohibir la práctica de cirugías plásticas en niños, será aprobado en último debate en la plenaria de la Cámara.

Aquí las preguntas obligadas son: ¿qué tipo de comportamientos de los adultos nos llevaron a legislar para que los niños no se hagan cirugías plásticas para cambiar su aspecto físico? ¿Dónde está la autoridad y guía de los padres y cuidadores adultos a la hora de confrontar los impulsos de los adolescentes? ¿Dónde está la ética del médico que se atreve a intervenir quirúrgicamente a un niño que no lo necesita?

Como siempre, en Colombia descuidamos a los niños, legislamos en pro de su bienestar cuando la situación ya es alarmante. La ley que evitará que más menores de edad se sometan a cirugías estéticas innecesarias es tan necesaria… como tardía".