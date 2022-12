Premio Gabriel García Márquez: charlas, conciertos y talleres gratuitos

Con una programación gratuita y abierta al público, con previa inscripción en la página, alrededor de charlas, coloquios y talleres se vivirá lo mejor del periodismo iberoamericano del 29 de septiembre al 1 de octubre en Medellín.

La nómina de lujo este año la encabeza Martin Baron, considerado el mejor editor de todos los tiempos en Estados Unidos, y quien ha sido editor en medios como Los Angeles Times, The Miami Herald, The Boston Globe, The New York Times y The Washington Post.

También estará la artista mexicana Natalia Lafourcade, ganadora del Grammy a mejor álbum en 2016; la exhibición de la cinta ganadora del Oscar a Mejor Película en 2016, Spotlight.

Otros invitados

Mónica Almeida, creadora de la Unidad Investigativa del diario El Universo, de Ecuador; el periodista argentino Martín Caparrós, el estadounidense Jon Lee Anderson, el puertorriqueño Héctor Feliciano y el cronista colombiano Alberto Salcedo Ramos; y Marina Walker, líder de la investigación de los Panama Papers.

Consulte el nombre de los 12 finalistas del Premio de periodismo Gabriel García Márquez 2016 aquí .

Consulte la programación completa del evento aquí .