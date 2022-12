Preocupación en el gremio bananero porque no cumplirá metas de exportación del año

La Asociación de Bananeros de Colombia alertó sobre las dificultades para cumplir la meta de cajas de exportación de banano. En el país, los productores planean exportar 100 millones de cajas en 2018 y dos meses antes de terminar el año llegan a 65 millones.



Juan Camilo Restrepo, presidente de Augura, se refirió al caso de Antioquia.



“Aquí esperamos que sean 76 millones de cajas exportadas y a la fecha vamos en 44 millones (…) tuvimos un primer semestre por debajo de lo presupuestado. La producción en lo que va de año no es buena y por eso esperamos que en lo que resta de este 2018 podamos mejorar, pero me atrevo a decir que no vamos a cumplir la meta de las 100 millones de cajas exportadas si sumamos la producción de Antioquia con la del Magdalena y La Guajira”, expresó.

Le puede interesar: Bananeros de Urabá piden que no los señalen por cocaína camuflada en sus productos



Desde Augura también rechazaron el anuncio de la cadena minorista alemana Aldi de rebajar unilateralmente el precio de compra de la caja de banano en cincuenta centavos de euro para el 2019 en uno de los principales mercados del producto.



Esta semana, el gremio bananero de Ecuador, Costa Rica, Colombia y Guatemala estará reunido en Guayaquil, Ecuador para hablar de la situación del sector económico.

Publicidad