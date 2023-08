Preocupación en Medellín por aumento de l 11% de los hurtos a personas

Los hurtos en Medellín están disparados. En la modalidad de robo a personas, por ejemplo, hay un crecimiento del 11 %, mientras que en el del robo a residencias el aumento es el 7 %.

Uno de los casos más recientes es el de dos ladrones quienes, a bordo de una moto, arribaron a una tienda del barrio Pedregal y el parrillero intimidó a cuatro personas apuntándoles con un arma de fuego. Tuvo el descaro de saludarlas y pedirles el favor que les entregaran sus objetos de valor:

Ese es solo un ejemplo de una situación que, a diario, padecen decenas de personas en Medellín. Según estadísticas oficiales de las autoridades, entre el 1 de enero y el pasado 22 de julio hubo 16.520 hurtos a personas, lo que representa un incremento del 11 % en esta modalidad con relación al mismo periodo del año pasado, cuando se habían denunciado 14.949 casos.

El secretario de Seguridad de Medellín, José Gerardo Acevedo Ossa, sostuvo lo siguiente:

"Estamos en un punto medio porque tenemos un incremento, pero estamos tomando las acciones necesarias con el nuevo comandante de la Policía Metropolitana".

En las calles la percepción de los ciudadanos también es de inseguridad. Afirman que no se sienten tranquilos en sectores como el centro de Medellín.

"Todo 'perratia' porque uno ve muchas cosas y hay mucha inseguridad. Ya me robaron una vez y en la calle uno no se siente seguro porque el centro siempre ha sido un punto crítico en ese sentido. Todos los días es más peligroso porque las autoridades no hacen nada o el alcalde, en fin", sostuvieron los consultados en las calles.

Otra modalidad de hurto que ha crecido es la de hurto a residencias, con 854 casos, es decir, un promedio de 4 cada 24 horas. En 2022 iban 800 robos. El robo de motocicletas también presentó un incremento del 4 %, el de bancos del 400 %, mientras que las cifras oficiales reflejan reducción en el hurto a comercio, con 18 % menos; celulares, con -25 %, y bicicletas, con -32 %.

