Prográmese: estos son los eventos culturales para este puente festivo en Medellín

Medellín vivirá, durante este puente festivo, dos eventos que marcarán la agenda cultural en la capital de Antioquia y que tendrán a los cómics y la gastronomía como los protagonistas principales en diferentes escenarios de la ciudad.

Los personajes de los cómics y los dibujos animados llegan a Medellín

La experiencia de Comicland, que se desarrollará en el Parque Comfenalco Guayabal, tendrá sus puertas abiertas entre las 9:00 de la mañana y las 10:00 de la noche de cada uno de los tres días del puente festivo.

Entre los atractivos de la feria estarán el Museo de capuchas de Batman, con toda la historia detrás de cada uno de estos accesorios con las que el personaje de DC hizo apariciones en películas, así como el Museo de Consolas Retro, que guarda ediciones, desde el Atari 2600 lanzado al mercado en 1977, hasta las más modernas.

El evento tendrá varias atracciones para los amantes de los cómics y los dibujos animados, como lo son las réplicas de los vehículos de películas y series, entre ellos, el carro de Scooby Doo y de Pizza Planeta, de Los Simpsons y Jurasic Park; así como las motos de Star Wars y Centella. Además, estarán disponibles experiencias de universos transmedia con realidad virtual, cómics y videojuegos, en las que los asistentes podrán disfrutar de la ficción y el terror; así como retar sus sentidos.

Paradiso, evento gastronómico en Medellín

Por otra parte, en el Aeroparque Juan Pablo II se vivirá un encuentro gastronómico, de música y de emprendimiento denominado 'Paradiso', en el que participarán más de 30 restaurantes que ofrecerán diversos sabores.

Además de una experiencia con música de artistas como Santiago Cruza y Fruko y sus Tesos y Providencia. Carlos Franco, uno de los organizadores del evento, explicó la importancia de 'Paradiso' para la ciudad para la ciudad.

"Es una inversión de más de 3.500 millones de pesos que estamos haciendo, y esos 3.500 millones de pesos, pues obviamente van a generar muchísimos empleos directos y van a seguir moviendo el tema de eventos y experiencias de ciudad, van a seguir posicionando Medellín como esa capital de grandes eventos", señaló.

Artistas que se presentará en Paradiso

Viernes: Fruko y sus Tesos, Hercules & Love Affair (Dj Set), Tropicombo, Juan Astronauta, Urdo & Elemental, y más.

Sábado: Rkm & Ken-Y, Los Graduados, Los De Adentro, Slow Hands Live, Kapla Y Miki, No Regular Play Live, Legs Benedict, El Juglar, Manolo, Isabella Roldan.

Domingo: E Combo De Las Estrellas, Los Inquietos, Carlos Arturo, Yo Me Llamo Ana Gabriel, Ajeys, More Than Human, Juanes Mesa.

Lunes: Santiago Cruz, Pipe Calderón, Susana Cala, Providencia, Sonora, Mariana, Moreno & Prieto y muchos más.

El evento contará con una zona enfocada en la alta cocina donde participarán chefs como Juan Manuel Barrientos, primer colombiano en ganar una estrella Michelin, y con visitas de empresas gastronómicas de otras ciudades.

