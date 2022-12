¿Quién dijo que Farc ya dejó de representar un peligro?: alcalde de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a la llegada de 67 guerrilleros a la ciudad para participar en una serie de capacitaciones lideradas por la Cruz Roja y la ONU, y aseguró que desde el Gobierno Nacional no le informaron sobre el arribo de este personal a la capital de la montaña.





El burgomaestre pidió al alto Gobierno “un mínimo de coordinación” para poder garantizar tanto la seguridad de la población como de los mismos guerrilleros, y aseguró que este tipo de acciones hacen parte del “limbo” en el que quedó el país luego de la victoria del No en el Plebiscito por la Paz.



“En estos temas debe haber un mínimo de coordinación entre el Gobierno nacional y las alcaldías, esto hace parte del limbo en el que quedamos.



¿Quién dijo que las Farc ya dejó de representa run riesgo o que ya entregaron las armas? Hay que tener mucho cuidado con este proceso y espero que los que están en estas conversaciones salgan rápido de esto y logremos la paz”, dijo Gutiérrez.



“Uno como alcalde tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad, a mí me tienen que informar para tener los dispositivos de seguridad en este proceso, no solo cuidar a los líderes de las Farc sino que no le pase nada a las comunidades, necesitamos estar informados”, informó.