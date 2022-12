¿Quién es el misterioso niño que ayudó en rescate de avión de Chapecoense?

“Cuando nosotros llegamos, él no estaba, después llegó y sí ayudó a guiar a los otros compañeros”, manifestó Juan Diego.



Agregó que en el momento que estaban sacando a los sobrevivientes en camillas, el niño se encargó de indicarles el camino e incluso tomó la linterna para ayudar a alumbrar en medio de la oscuridad.



Gómez, quien pertenece al Cuerpo de Bomberos de La Unión, manifestó que no le vio nada de extraordinario al menor, pues, al parecer, se trataba de un habitante de la vereda donde cayó el avión.



Sin embargo, expresó que el niño sí desapareció después del rescate de los sobrevivientes, labor que culminó hacia las 3:00 de la mañana del martes.



“Yo no le alcancé a preguntar si él vivía por ahí cerca. El niño estaba vestido con botas, una sudadera y un camibuso”, expresó.



Finalmente, reveló que fueron unas 10 personas las que fueron rescatadas con vida, entre las que se encontraba Miguel Luis, integrante del cuerpo técnico del Chapecoense, quien murió minutos después.



“Cuando lo sacamos del todo. Él quedó sin signos vitales y murió”, dijo.