¿Se levantan los puestos de control de la Policía en carreteras de Antioquia para evitar ataques?

Se ha conocido un audio filtrado donde el coronel Daniel Mazo, comandante de la Policía Antioquia, le pide a sus hombres que no se instalen puestos de control e incluso las carpas, en los sitios habituales en los seis ejes viales donde brindan seguridad a los viajeros que transita a otras subregiones y departamentos en el país.

El alto oficial, en una reunión con sus hombres, algunos lo grabaron con la molestia porque al pasar por algunos municipios, encontró que se mantienen poniéndolos en riesgo ante la escalada de terrorismo que tiene el Clan del Golfo contra la fuerza pública.

“Que no se pueden poner puestos de control y ponen puestos de control en carreteras, ahí le encontré uno en el municipio de Rionegro, no puestos de control, no se pueden ponen carpas, cero carpas”, manifestó el audio.

El coronel Daniel Mazo manifestó que fue tergiversado, que no se cambiará la forma de brindar seguridad a los viajeros en las carreteras del departamento, pero que si se trata de una medida de autocuidado para evitar atentados.

“Lo que les estaba diciendo era que no se ubicaran en el mismo sitio, quiten las carpas, cuando les decía no más carpas, es porque en estas carpas y estos puestos de control debido a que en esos sitios ya preestablecidos es donde estaba llegando el delincuente y nos estaba dejando explosivos”, explicó el coronel Mazo.

El comandante de la Policía en Antioquia reiteró que los operativos se deben cumplir pero que a la par se debe minimizar los riesgos frente a la delincuencia, que ya dejan 19 policías asesinados durante el plan candado del Clan del Golfo.

Es de recordar que, para rechazar la racha de asesinatos de policías en Medellín, habrá un acto simbólico por la vida en la Plazoleta de la Alpujarra, al lado de la escultura homenaje a Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri, a las 5:00 de la tarde.

Tendrá el apoyo de familiares de policías y es convocado, además, por la Gobernación de Antioquia, la Policía y entidades nacionales e internacionales de derechos humanos que se suma a los plantones que se han hecho en los anteriores días en la capital antioqueña.

