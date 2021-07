Se tiene la urgencia y necesidad de un proyecto de inversión social en el país: MinHacienda

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, escuchó propuestas en Antioquia para la nueva reforma tributaria que presentará al país.

Insistió en que se tiene una urgencia de un proyecto con inversión social para responder a las necesidades y peticiones del país.

Desde la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia aseguró que ese proyecto debe mantener la inversión social, pagar la matricula cero para jóvenes y continuar con el subsidio a la nómina por los menos 6 meses más.

También reiteró que no se afectará con la iniciativa.

“No podemos afectar a las clases vulnerables, ni a las clases medias, no se puede tocar el IVA, no se puede tocar el impuesto a las pensiones y no se puede tocar tampoco la base de personas naturales en el impuesto de renta”, dijo.

Dice que esos recursos se lograrían con austeridad en el gasto público, combatir la evasión fiscal y gracias al compromiso solidario del empresariado.

Por último, dijo que la propuesta de la nueva reforma tributaria será presentada a finalizar el mes de julio al Congreso de la República.