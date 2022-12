Socavón podría acelerar cierre de segunda compuerta de Hidroituango: gerente EPM

El gerente de EPM, Jorge Londoño, explicó que el socavón, encontrado a principios de enero en Hidrohituango, podría acelerar también el cierre de la segunda compuerta de Hidroituango, previsto para el mes de febrero.



“El peligro es que estos socavones vayan afectando la infraestructura de captación, que no se nos permita hacer el cierre de la compuerta que teníamos previsto para dentro de 4 o 5 semanas. Lo que hay que estar monitoreando es que ese socavón no nos afecta esa infraestructura que no nos permita el cierre de la compuerta”, dijo.

Añadió que de no hacerse el cierre de la compuerta se perdería la infraestructura que permite o no el paso del agua y, de otro lado, celebró que, tras el cierre de la compuerta la situación en la hidroeléctrica sea estable.

“Todas las variables están en completa normalidad, incluso algunas de ellas mejorando, principalmente lo que es el nivel de vibración, que se ha reducido hasta un 80%”, dijo.