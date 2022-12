Socios de Hidroituango no pagarán a EPM plan de aceleración ni prima de éxito

En la junta directiva del pasado 15 de noviembre, los socios de Hidroituango S.A. no autorizaron el pago de la prima de éxito al consorcio que construye la obra. Se trata de 70 mil millones de pesos que firmó el Grupo EPM para CCC Ituango, encargados de la construcción de la hidroeléctrica.



Según la sociedad, si EPM va a pagar los 70 mil millones de pesos de prima de éxito, deberá hacerlo con recursos propios.

El gerente de Hidroituango, Gustavo Jiménez, le dijo a BLU Radio que la decisión la tomaron porque "hay que mirar el antecedente”.



“Evaluamos las juntas anteriores y nunca se le aprobó a EPM reconocer pagos por aceleración y prima de éxito. Ahora menos porque no habrá producción de energía en diciembre de 2018. La junta ratificó que mientras el proyecto siga como está hoy, no se pagará el plan de aceleración ni los 70 mil millones de prima de éxito", afirmó Jiménez.



Con esta decisión, la junta de Hidroituango le dice a EPM que no autoriza ningún gasto adicional a los que se contemplaron desde el principio para la hidroeléctrica.

