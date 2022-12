Taxistas en Medellín, divididos en medio de protestas por plataformas digitales

Conductores de taxis de una de las seis agremiaciones en Medellín saldrán a movilizarse en contra de las plataformas digitales de transporte. La protesta se da en medio de denuncias de presiones a otros conductores para que participen. Las autoridades tienen todo listo para impedir bloqueos de vías.



Aunque se invitó de las 4:00 de la mañana a los puntos de concentración, hacia las 6:00 de la mañana se presentaba normalidad en el 15 N, tal y como denominó Fuerza Amarilla, el único gremio de taxistas de Medellín que promueve la movilización y que reúne a unos mil conductores.



En Medellín los puntos de encuentro serán en la carrera 70 a la altura del parque Juan Pablo Segundo, El parque de La Floresta, la carrera 49 con la calle sexta, sector Buenos Aires y en el kilómetro 1 de la vía Medellín – Bogotá, todos con llegada al centro administrativo La Alpujarra.



Mientras que unos aseguran que es necesario marchar y paralizar su vehículo en contra de plataformas como Uber, en contra del carril solo bus y hasta de las fotomultas, otros confían en los avances en mesas de negociación con la alcaldía de Medellín.



Ante presuntas amenazas a taxistas que no desean participa Ovidio García, presidente de la asociación de taxistas fuerza Amarilla, aseguró que respetan la decisión de cada conductor para unirse o no.



Entre tanto líderes de otros colectivos como Darío Duque aseguran que no hay razones para paralizar el transporte público individual en la ciudad tal y como ocurrió en mayo pasado.



El subsecretario de gobierno de Antioquia, Hugo Parra, confirmó que la Policía de carreteras tendrá dispositivos especiales en las vías del oriente para evitar cualquier alteración del orden público por la posible unión al paro por parte de taxistas que hacen viajes al aeropuerto José María Córdova de Rionegro.



Según Marcha Amarilla la manifestación contará con el respaldo de los taxistas del aeropuerto en Rionegro y conductores de los municipios de Copacabana, Bello, Itagüí y Envigado.